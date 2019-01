Sarà presente anche anche l'assessore alle Politiche Sociali del comune di Milano Pierfrancesco Majorino al flash mob organizzato dalla Locomotiva di Momo, l'asilo messo sotto sfratto da una sentenza della corte d'Appello a causa delle proteste dei condomini del civico 36 di via Anfossi. L'evento si terrà domani, sabato 26 gennaio, alle 11 di mattina in largo Marinai d'Italia. Il ritrovo sarà alla Radice dei desideri, proprio nel boschetto davanti al condominio dell'asilo. Tanti gli eventi in programma, balli, canti (con i due pezzi scritti appositamente dall'insegnante e rapper della scuola Long John Wilson e da Federica Braga con il suo "Il treno di Momo"), e anche una caccia al tesoro, tesoro rappresentato da giraffe di terracotta che contengono al loro interno dei messaggi legati ai diritti dei bambini. E sono proprio questi il fulcro di questa iniziativa che vuole dare voce ai bambini e anche a quella parte di città che comprende e rispetta le esigenze dei più piccoli. L'invito infatti è esteso a tutti, comprese le scuole primarie e d'infanzia della città, o a quei genitori che vogliono portare i propri bambini e partecipare a questa giornata di giochi e solidarietà.

L'invito a tutti i bambini della città e ai loto genitori: c'è bisogno di cambiamento

Dopo il confronto avvenuto in Comune lo scorso 20 dicembre tra i titolari della Locomotiva di Momo, rappresentati da Cinzia D'Alessandro e la Commissione Educazione si è giunti all'idea di un obiettivo comune: stabilire regole che tutelino i bambini e anche colori che lavorano per la loro crescita ed educazione. Intanto c'è attesa per la decisione del giudice del 29 gennaio quando si pronuncerà in modo definito sulla richiesta di sospensione dello sfratto. In caso negativo i 98 bambini della Locomotiva di Momo dovranno lasciare la sede di via Anfossi, vista la decisione iniziale della corte d'Appello che ha equiparato la scuola a una scuola di musica, canto e ballo, attività vietate dal regolamento di condominio e dunque costretta a lasciare il civico. "Penso che dalla vicenda della Locomotiva di Momo, comunque andrà a finire, ne deve uscire voglia di cambiamento per i bambini di una metropoli che li vede – ha spiegato Cinzia D'Alessandro – sempre più invisibili mi viene da dire, in via di estinzione, da confinare e ghettizzare".