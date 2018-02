Le previsioni meteo sono concordi nell'affermare che, a Milano così come in tutta Italia, stia per arrivare il periodo più freddo dell'anno. La causa è il Buran (o Burian), vento gelido in arrivo dalla Siberia che nel capoluogo lombardo farà scendere le temperature fino a quattro gradi sotto zero e potrà causare problemi a causa della neve o del ghiaccio sulle strade. In previsione dell’ondata di freddo, che inizierà domani, domenica 25 febbraio, il Comune è pronto ad attivarsi: "Dopo una preventiva verifica della situazione attuale e dei bollettini meteo ufficiali che non escludono, anche in previsione di quantitativi di neve contenuti, la possibile formazione di ghiaccio, si è disposto un monitoraggio h24 da parte della centrale operativa della Protezione Civile e, nel caso di eventuali criticità, verrà attivato immediatamente il Centro operativo Comunale (Coc) – si legge in una nota di Palazzo Marino – Amsa mantiene lo stato di allerta ed è pronta ad attivare le procedure per intervenire in caso di presenza di ghiaccio su strada. Mm è stata avvertita per la pulizia dei marciapiedi prospicienti le case di edilizia popolare di loro gestione. Si ricorda – conclude la nota – che la pulizia dei marciapiedi prospicienti le proprietà private è a carico dei condomini".

Potenziati i posti letto per i senzatetto.

L'ondata di freddo porterà temperature significativamente più basse della media del periodo. Attenzione particolare è stata prestata a tutti i senzatetto della città: per fronteggiare l'emergenza il Comune ha potenziato i posti letto nei rifugi per i senzatetto, che potranno ospitare fino a 2.700 clochard. Il Centro Aiuto di via Ferrante Aporti 3 resterà aperto dalle 9 alle 24 dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 24 il sabato e la domenica e dalle 12 alle 20 nei festivi. Sempre attivi i numeri di telefono per segnalare persone in difficoltà: 02.88447645–646-647–648–649.