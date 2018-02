Si chiama Burian ed è un vento gelido e implacabile che viene dalla Siberia. È arrivato nel Nord Italia e fa sentire i suoi effetti, con disagi e temperature in picchiata, destinate a calare ulteriormente nei prossimi giorni. Lunedì 26 febbraio la colonnina di mercurio a Milano toccherà i -4 gradi Celsius, martedì, la giornata più fredda quando a Milano si vedranno i -5 gradi, mentre a Sondrio si raggiungerà la doppia cifra con un – 10 gradi.

Oggi maltempo in gran parte dell’Italia che porterà delle nevicate sulle zone montuose, anche a quote molto basse al Nord, spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo, dove occasionalmente i fiocchi si spingeranno fino a quote di pianura bassa Lombardia. Questo scenario cambierà radicalmente tra domenica e l’inizio della prossima settimana per l’ingresso di aria gelida proveniente dalla Russia che, accompagnata da forti venti, si propagherà rapidamente a tutto il nostro Paese, facendo scendere le temperature anche di oltre 10 gradi al di sotto della media.