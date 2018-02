Il Buran, vento gelido proveniente dalla Siberia, è pronto a soffiare anche su Milano, come su buona parte dell'Italia. Ma il capoluogo lombardo è già da giorni in preda a un'ondata di gelo, una sorta di colpo di coda invernale che sta facendo precipitare le temperature. E così già domani, venerdì 23 febbraio, nella mattinata le previsioni meteo segnalano la possibilità di ghiaccio o neve sulla città. La colonnina di mercurio, d'altronde, rimarrà compresa tra gli zero e i quattro gradi di massima. Andrà leggermente meglio sabato 24 febbraio, quando il cielo in città si manterrà grigio, con la possibilità di piogge in mattinata, ma la temperatura salirà sensibilmente fino a raggiungere anche i sette gradi.

Da domenica in città soffierà il Buran, vento siberiano.

Sarà solo una breve parentesi. Da domenica 25 febbraio è atteso l'arrivo del vento gelido siberiano, che farà calare drasticamente le temperature. Il gelo non abbandonerà il capoluogo fino alla fine del mese, portando i valori attorno agli zero gradi durante il giorno e ben al di sotto dello zero durante la notte. Una vera e propria allerta che ha spinto il Comune a ricordare a tutti i cittadini di segnalare ai numeri di emergenza (02.88447645–646-647–648–649) la presenza di senzatetto e persone in difficoltà a causa delle basse temperature. Si prevedono ulteriori nevicate in mattinata domenica 25 febbraio, mentre i primi giorni della prossima settimana, seppur gelidi, dovrebbero riservare cielo parzialmente nuvoloso e giornate asciutte. La neve potrebbe comunque tornare a cadere nei primi giorni di marzo, almeno fino a sabato 3, quando si inizierà ad assistere a un graduale aumento delle temperature e, forse, il periodo più duro dell'inverno potrà considerarsi alle spalle.