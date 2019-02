in foto: Alcuni dei prodotti di Grezzo Raw Chocolate

Si chiama Grezzo Raw Chocolate ed è una pasticceria cosiddetta crudista, che propone dolci senza glutine e senza lattosio, realizzati con prodotti biologici e rigorosamente senza cottura. Un modo nuovo e meno raffinato di gustare le prelibatezze del cioccolato ma anche dedicato all'essenzialità degli ingredienti. Dopo essere sbarcata a Roma e Torino, la nuova location sarà proprio a Milano, in via Pastrengo 2, in zona Isola-Garibaldi, a pochi passi dal Bosco Verticale. Un universo quello della pasticceria crudista nato qualche tempo fa come esperimento ma che è arrivato a guadagnare un posto di rilievo tra le scelte dei consumatori.

All'interno dello store i Consulenti del gusto pronti a consigliare i clienti

"Produciamo prodotti sani e piacevoli e riusciamo ad avere un impatto positivo su tante persone – ha spiegato Nicola Salvi fondatore e amministratore di Grezzo – soprattutto quelle che per motivi di scelta o di salute, non consumano più i classici prodotti di pasticceria. Ma non solo: l'intento è quello di accendere una miccia di consapevolezza con chi entriamo in contatto per spiegare l'importanza fondamentale che una corretta alimentazione ha sulla qualità della vita". E per chi non sa nulla di pasticceria crudista? In ogni store c'è una squadra di Consulenti del gusto, personale preparato e appassionato, in grado di accompagnare chiunque nel viaggio di scoperta della pasticceria crudista.