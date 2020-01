in foto: Fermo immagine del video pubblicato dalla questura di Milano su Facebook dell’accoltellatore

È stato arrestato l'uomo che lo scorso 12 gennaio ha ferito gravemente, colpendolo con un cacciavite all'addome, un uomo di 29 anni. L'aggressore, un 40enne di nazionalità algerina, è stato individuato il 16 gennaio dagli agenti della questura di Milano grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che lo hanno ripreso nei momenti successivi al ferimento del giovane avvenuto in via Schiaparelli a Milano, non lontano dalla stazione Centrale. L'uomo dovrà ora rispondere delle accuse di tentato omicidio e minacce aggravate. Come si vede dal video, diffuso dalla polizia, il 40enne con indosso uno zaino è scappato subito dopo aver ferito con un cacciavite un 29enne, e aver aggredito un 38enne, la sera di domenica 12 gennaio. Gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia lo hanno fermato dopo quattro giorni in piazza Caiazzo anche grazie alle "descrizioni fornite dalle vittime e dai testimoni" che ne hanno permesso l'identificazione.

L'aggressione e la fuga, la ricostruzione dell'accaduto

L'aggressione la cui dinamica è ancora tutta ricostruire è avvenuta nella serata di domenica 12 gennaio in zona stazione Centrale a Milano. La chiamata d'aiuto, richiedente l'intervento di un'ambulanza, è arrivata al numero unico verso le 22.30. Insieme agli operatori del 118, sul posto si sono recati anche gli agenti della questura per cercare di ricostruire l'accaduto. Il 29enne aggredito, italiano come il suo amico di 38 anni, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli con una ferita all'addome provocata da un cacciavite. Sin da subito le sue condizioni sono apparse gravissime, anche se non sarebbe più in pericolo di vita. Secondo quanto raccontato dalla vittima alle forze dell'ordine, il suo aggressore gli avrebbe inizialmente chiesto indicazioni per trovare un negozio che vendesse ricariche telefoniche, salvo tornare indietro e lanciare una bottiglia in direzione sua e del 38enne. Poi il ferimento con il cacciavite e la fuga, durata però solo pochi giorni.