in foto: Immagine di repertorio

Resta tutta da chiarire la dinamica dell'aggressione nei confronti di un uomo di 29 anni giunto in codice rosso in ospedale dopo essere stato raggiunto da un fendente all'addome. Quando i soccorritori del 118 sono giunti in via Giovanni Schiaparelli, zona nord di Milano, hanno constatato che le condizioni del ferito erano molto più gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato: per questo è stato necessario il trasporto d'urgenza al Fatebenefratelli di Milano dove è giunto in codice rosso. Stando a quanto si apprende le sue condizioni sarebbero piuttosto gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

La vittima raggiunta da una coltellata all'addome

L'allarme è scattato intorno alle 22.30 di ieri, domenica 12 gennaio, quando è stato richiesto l'intervento di un'ambulanza nei pressi di un ristorante della zona. Insieme con i soccorritori sono giunti anche gli agenti della Questura per appurare l'accaduto: secondo una prima ricostruzione sembra che l'accoltellamento sia giunto al termine di una rissa scoppiata tra il 29enne e una seconda persona. È stata proprio la vittima a raccontare ai poliziotti i fatti: la vittima, che era in compagnia di un amico, sarebbe stata avvicinata da un uomo che prima gli ha chiesto dove poter trovare un negozio per una ricarica telefonica e poi è tornato indietro, ha lanciato verso i due ragazzi una bottiglia di vetro vuota e ha colpito al fianco il più giovane con un cacciavite. Gli agenti si sono messi immediatamente sulle tracce dell'aggressore che si è dileguato subito dopo l'aggressione.