in foto: Foto Fb: All’Antico Vinaio

Ha aperto da appena un giorno e le sue schiacciate sono andate incredibilmente a ruba, con code che hanno raggiunto via Torino da via Lupetta 12, indirizzo presso il quale si trova. L'Antico Vinaio è sbarcato a Milano e rappresenta già un'eccezione nel panorama della gastronomia cittadina alle prese con la crisi post lockdown che vede i milanesi ancora indecisi se recarsi o meno al ristorante.

Il proprietario: Grazie Milano, sono senza parole

Lo storico street food fiorentino, famoso in tutta Italia per i ricchi panini, le sue schiacciate e lo spirito toscano che accompagna i dipendenti e allieta la permanenza dei clienti, ha aperto i battenti alle 7 di ieri mattina, ora dalla quale alcuni hanno atteso sino alle 11 prima di poter azzannare le prelibatezze dell'Antico Vinaio. Sorpreso anche il proprietario, Tommaso Mazzanti, che non si aspettava di certo un'affluenza così importante, visto anche il periodo. E dire che l'apertura dell'Antico Vinaio a Milano ha patito, in parte, l'emergenza Coronavirus, poiché la prima data di inaugurazione del locale era fissata per lo scorso marzo. Episodio carino e particolare al momento dell'apertura, quanto Mazzanti è stato applaudito da tutta la via, standing ovation commentata con commozione: "Mi viene da piangere, che emozione", ha detto in una Instagram Story, ringraziando Milano che l'aveva lasciato "senza parole". Quella che ha aperto ieri, è la prima sede dell'Antico Vinaio non a Firenze, città nella quale nel 1991 Mazzanti ha fondato l'azienda. Dal menù si potranno assaggiare tutti i migliori piatti che hanno reso l'Antico Vinaio così bramato: da "la favolosa" alla "sbriciolona". Dalla "Dante" alla "paradiso". Ce ne è di tutti i gusti e per tutti i palati. E la coda sino a via Torino lo testimonia.