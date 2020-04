in foto: (Foto: Vigili del fuoco)

Grande paura ieri sera, giovedì 9 aprile, a Milano dove un appartamento in via Washington è scoppiato un incendio che, anche grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco che lo ha neutralizzato, avrebbe potuto portare gravi conseguenze. A dar notizia del rogo sono proprio i pompieri di Milano su Facebook.

Famiglie evacuate con un'autoscala

Come riportato, l'incendio è scoppiato poco dopo le 23 quando è arrivata la chiamata di soccorso. Il rogo è stato localizzato in un appartamento del primo piano del palazzo, ma i pompieri, arrivati celermente sul posto, hanno fatto evacuare gran parte delle famiglie per evitare che i fumi potessero intossicarli entrando dalle finestre e agire in via precauzionale con l'ausilio di un'autoscala. Tra i cittadini sfollati anche diversi bambini. Fortunatamente, comunque, nessuna persona è rimasta ferita e i pompieri sono riusciti a domare le fiamme senza grosse difficoltà, arrivati sul posto con sei automezzi.

Violento incendio a Caronno Pertusella

Solo pochi giorni fa un violento incendio è divampato nel centro storico di Caronno Pertusella, in provincia di Varese. Il rogo, stando a quanto comunicato dai vigili del fuoco, è divampato pochi minuti dopo le 23.30 in via Adua, all'interno di un cascinale. Le fiamme hanno ben presto avvolto l'intera struttura, distruggendo tutto ciò che era contenuto all'interno: mezzi e attrezzature agricole. A salvarsi è stato solo un trattore, che il proprietario del cascinale è riuscito a portare fuori, al riparo dalle fiamme, prima che fosse troppo tardi. Non sono ancora note le cause del rogo.