in foto: (I rapinatori in azione)

Un anziano di 75 anni è stato rapinato a Milano mentre si trovava nell'ascensore del suo palazzo. L'episodio risale allo scorso 5 febbraio in via Civitali, zona San Siro. L'anziano era andato a fare la spesa e stava rientrando in casa. Due uomini lo hanno seguito e sono entrati in casa con lui: lo hanno seguito in ascensore e lo hanno aggredito, rapinandolo e lasciandolo dolorante e sotto choc. Tutta la scena è stata ripresa dalla telecamera di sorveglianza installata all'interno del condominio: ed è stato proprio grazie a quelle immagini che uno dei due rapinatori è stato arrestato.

Uno dei due rapinatori incastrato dalla telecamera

In manette è finito un uomo di 41 anni, cittadino marocchino con numerosi precedenti e un ordine di carcerazione alle spalle. Giovedì mattina gli agenti del commissariato Bonola se lo sono trovato davanti in piazzale Selinunte, sempre in zona San Siro: l'uomo era seduto su una bici e stava parlando con alcuni suoi amici e, quando ha visto la pattuglia, ha provato a fuggire. È stato però tutto inutile. Il 41enne è stato bloccato e arrestato dopo una breve fuga: l'accusa per lui è di rapina pluriaggravata in concorso. La polizia lo conosce bene anche perché il 41enne, tre anni fa, aveva aggredito alcuni poliziotti durante i controlli all'interno di un bar. Adesso le indagini della polizia proseguono: si cerca infatti il complice del rapinatore, ancora a piede libero.