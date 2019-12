in foto: Immagine di repertorio

Una donna di 63 anni è rimasta coinvolta in un incidente con un tram stamattina verso le 8.15 alle porte di Citylife, a Milano, in viale Severino Boezio. La donna sarebbe stata colpita dal convoglio della linea 19 riportando la frattura di una caviglia e un trauma cranico: ciò ha costretto i soccorritori del 118, arrivati in codice giallo – poi trasformato in rosso – con un'ambulanza e un'automedica, ad intubarla prima di trasferirla di corsa al Policlinico. Le sue condizioni sarebbero meno gravi del previsto. Anche un uomo di 33 anni, rimasto ferito dopo lo scontro, è stato medicato sul posto e portato al Fatebenefratelli in codice verde.

La donna attraversava i binari con le cuffie nelle orecchie

Secondo una prima ricostruzione, la donna non si sarebbe accorta dell'arrivo del tram perché stava ascoltando la musica con gli auricolari. In più, si sarebbe trovata in un punto nel quale non è permesso l'attraversamento dei binari: il tramviere, accortosi della sua presenza, ha suonato per avvertirla del pericolo, senza che lei se ne accorgesse, e nonostante la frenata non è riuscito ad evitare l'impatto. Dopo l'investimento della signora, il traffico in zona è andato inevitabilmente in tilt. Atm ha prontamente segnalato il problema su Twitter e deviato la circolazione della linea 19 del tram: "Stiamo deviando il percorso tra corso Sempione/Domodossola e largo V Alpini per un incidente lungo i binari della linea. Nella tratta non percorsa sono in arrivo bus sostitutivi, compatibilmente con le condizioni del traffico".

Nella notte un altro investimento

Nella notte a Cicognolo, nel cremonese, un uomo di 55 anni è stato investito e ucciso da un'auto. A nulla sono serviti i soccorsi, arrivati immediatamente sul posto, che hanno constatato il decesso, sopraggiunto subito dopo l'impatto. Il conducente del veicolo si è fermato e ora spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica e valutare le eventuali responsabilità civili e penali per l'accaduto.