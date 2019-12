in foto: (Immagine di repertorio)

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Cicognolo, piccolo comune in provincia di Cremona. Un uomo di 55 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto. L'episodio è avvenuto pochi minuti prima delle 23 di ieri, giovedì 5 dicembre, su via Mantova, un tratto della strada statale 10. L'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, oltre ad allertare le forze dell'ordine. Gli equipaggi dei due mezzi di soccorso, una volta giunti sul posto, non hanno purtroppo potuto fare niente per il 55enne: l'uomo è morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nell'impatto. La vittima, di cui non si conosce il nome, era residente a Ostiano, un comune che si trova poco distante dal luogo dell'incidente. Non è ancora chiara la dinamica del tragico investimento: i carabinieri del comando provinciale di Cremona sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso e accertare eventuali responsabilità da parte del conducente della vettura.

A Nerviano un altro incidente: si ribalta un'ambulanza

Quello di Cicognolo non è stato il solo incidente avvenuto nella notte. Ieri sera un altro grave schianto si è verificato a Nerviano, nel Milanese. Coinvolti tre veicoli, tra cui un'ambulanza: il mezzo di soccorso si sarebbe scontrato con un'auto e poi si è ribaltato, travolgendo un'altra vettura ferma a un incrocio. Otto le persone che sono rimaste ferite nell'incidente: tra loro anche un bambino di 10 anni e due ragazzini, ma per fortuna nessuno ha subìto gravi traumi.