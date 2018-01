in foto: (Immagine di repertorio)

Il Comune di Milano ha annullato quasi tremila multe per eccesso di velocità fatte tramite gli autovelox. Il motivo è che, a causa di un errore nel software che gestisce alcuni apparecchi, su diversi verbali è stato riportato un codice infrazione errato che ha comportato un aggravio della sanzione. Lo ha comunicato con una nota ufficiale Palazzo Marino, scusandosi con gli automobilisti che sono rimasti coinvolti nella vicenda. A "metterci la faccia" è stata l'assessore alla Sicurezza, Carmela Rozza: "La polizia locale mi ha comunicato che è stato commesso un errore materiale che ha causato l’invio di verbali con un codice errato. In qualità di assessore chiedo scusa ai cittadini e, in accordo con il comandante della polizia locale Marco Ciacci, abbiamo attivato tutte le procedure per tutelare e non vessare gli automobilisti che non devono pagare per errori commessi da altri".

I verbali con i corretti importi saranno rinotificati: rimborso per chi ha già pagato.

Cosa è avvenuto nello specifico? Nel programma che gestisce gli autovelox installati in via Palmanova (direzione centro), in via Virgilio Ferrari e viale Fulvio Testi (entrambe le direzioni), è stato attribuito, anche alle multe per eccesso di velocità elevate durante il giorno, il codice di infrazione che indica la violazione notturna. Ciò comporta un aggravio nella sanzione: anziché 169 euro, gli automobilisti si sono visti arrivare a casa verbali con una sanzione di 225,33 euro. I verbali errati riguardano un periodo che va dal 2 novembre al 14 dicembre scorso dalle ore 7 del mattino alle ore 22: sono già stati tutti annullati e nei prossimi giorni saranno rinotificati con il codice di infrazione e l'importo corretti. I cittadini interessati dall'errore riceveranno, allo stesso indirizzo a cui è stata spedita la notifica, un avviso formale. Tutti coloro che hanno già pagato la multa con l'importo erroneamente maggiorato potranno chiedere il rimborso dell'intera cifra versata: le informazioni sulla procedura si possono trovare sul sito del Comune o al numero 02.77272717, attivo dalle 8 alle 17 dal lunedì al venerdì e dalle 8 alle 12 il sabato.