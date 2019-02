La regione Lombardia ha detto sì: gli animali di famiglia potranno essere sepolti coi propri padroni. La proposta di Forza Italia, approvata dalla commissione Sanità della Regione, prevede che i proprietari e i loro animali da compagnia possano essere tumulati nello stesso loculo o nella stessa tomba di famiglia (non le sepolture a terra invece): inoltre l'animale dev'essere cremato e i suoi resti riposti in una teca separata. Ora la palla è nelle mani del consiglio regionale che proprio martedì è chiamata a votare questa novità contenuta nella riforma dei servizi cimiteriali. Una proposta avanzata anche dal Movimento 5 Stelle che come spiegato dal portavoce Marco Fumagalli rappresenta un atto di grande sensibilità da parte della Regione visto che sono moltissimi gli anziani spesso soli che si accompagnano ai propri animali tanto da non volersene separare dopo la morte, proprio come accade tra gli esseri umani che decidono di essere sepolti gli uni accanto agli altri.

Il Pd accusa: sarà solo ulteriore complicazione nella gestione dei cimiteri

Di tutt'altro avviso il Pd invece che ha presentato un emendamento alla riforma dei servizi cimiteriali proprio al Consiglio regionale di oggi. Le perplessità riguardano il fatto che possano sorgere delle complicazioni nella gestione dei cimiteri, per i quali i Comuni già sono in affanno per motivi di spazio. Secondo il consigliere dem e vicepresidente dell'assemblea lombarda Carlo Borghetti "i servizi funebri stanno trasformandosi sempre più in business anziché in cura della memoria e perché non c'è stato alcun confronto con le confessioni religiose". Stando a quanto si legge, il Pd lombardo sarebbe favorevole alla sepoltura degli animali nei cimiteri degli umani ma in aree riservate, non nella stessa tomba dei proprietari.