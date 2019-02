in foto: Immagine di repertorio

Secondo le previsioni meteo per i prossimi giorni, su Milano e le province limitrofe dovrebbero abbattersi nelle prossime 24 ore diversi banchi di nebbia che porteranno in particolare nelle zone di pianura della Lombardia una diminuzione della visibilità. Nello specifico, come riportano gli esperti di 3bMeteo è l'assenza di una ventilazione rilevante, l'accumulo e il ristagno di umidità nei bassi strati che favoriscono le condizioni di umidità in particolare lungo la Valpadana, con marcate inversioni termiche.

Per questo domani gli occhi saranno puntati sulla viabilità, dopo la giornata di oggi caratterizzata da numerosi tamponamenti dovuti principalmente alle fitte foschie mattutine che rendono limitata la visibilità. Gli incidenti sono stati oltre una decina e sono avvenuti tutti all’altezza di Casalpusterlengo, tra i chilometri 34 e 39, tra le 8 e le 9 di questa mattina. Una decina le persone rimaste ferite, nessuna per fortuna in modo grave. L’autostrada è rimasta chiusa nel tratto a Sud di Milano in direzione Bologna per diverse ore. Per questo a tutti è esteso l'invito a prestare la massima attenzione alla guida.