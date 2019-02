in foto: Le code per l’incidente sull’Autostrada A1

Tamponamenti a catena causati dalla nebbia questa mattina sull'Autostrada A1, a Sud di Milano. Autostrade per l'Italia ha disposto la chiusura del tratto compreso tra Milano Sud e il Basso Lodigiano, in direzione di Bologna. Gli incidenti sarebbero tre, tutti avvenuti attorno alle 9 del mattino tra il chilometro 34 e il chilometro 39, all'altezza di Casalpusterlengo. Non è ancora chiaro il bilancio dei feriti né sono chiare le loro condizioni, anche se l'Azienda regionale emergenza urgenza ha attivato le procedure di "maxi emergenza", con diversi mezzi tra cui un elicottero allertati.

Lunghe code e traffico in tilt

Autostrade per l'Italia segnala lunghe code (tre chilometri attorno alle 9) nel tratto in cui è avvenuto l'incidente, dove sono presenti i mezzi di soccorso, la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale del gestore autostradale. Per consentire le operazioni di soccorso è stato chiuso anche il tratto dell'Autostrada A1 compreso tra il bivio per la fine della complanare di Piacenza e Lodi, in direzione di Milano. Chi viaggia verso il capoluogo lombardo può deviare sull'A21 Torino-Brescia in direzione Brescia e poi proseguire sull'A4 Milano-Brescia in direzione di Milano. Chi invece da Milano si sta spostando in direzione Sud può utilizzare in alternativa l'A7 Milano-Genova in direzione Genova e poi proseguire successivamente sull'A21 Torino-Piacenza in direzione di Piacenza: da lì è si può proseguire regolarmente sull'Autostrada del Sole.