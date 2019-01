in foto: (Immagine di repertorio)

Incidente stradale spettacolare, ma per fortuna senza gravi conseguenze questa mattina a Milano. Attorno alle 13.40 un'ambulanza si è ribaltata all'incrocio tra viale Fulvio Testi e via Santa Marcellina, poco distante dall'ospedale Niguarda. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente che avrebbe coinvolto più veicoli. L'ambulanza si sarebbe scontrata con un'utilitaria, una Fiat Panda, e si sarebbe poi ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti altri cinque mezzi di soccorso oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e agli agenti della polizia locale di Milano. L'Azienda regionale emergenza urgenza riferisce di tre persone rimaste ferite, due uomini di 28 e 54 anni e una donna di 34 anni. Nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni: due sono stati soccorsi in codice verde e uno in codice giallo. I vigili sono impegnati nei rilievi per determinare l'esatta dinamica del sinistro: le operazioni stanno comportando inevitabili disagi in viale Fulvio Testi, con difficoltà di circolazione e deviazioni.