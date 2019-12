in foto: Foto di repertorio

Dopo il grave incidente di questa mattina, a Milano un altro autobus è rimasto coinvolto in uno scontro. Questa volta, fortunatamente, sono rimasti lievemente ferite solo quattro persone. Stando a quanto si apprende, un bus dell'Atm e una motocicletta si sono scontrati in via Lario intorno alle 17. Il motociclista è stato accompagnato in codice giallo al pronto soccorso, mentre due pedoni e un passeggero sono stati trasportati in ambulanza in codice verde.

Il grave incidente di questa mattina: donna in coma

Un filobus e un camion dell'azienda municipale dei rifiuti si sono scontrati questa mattina, nel giorno della Prima della Scala e della Festa di Sant'Ambrogio, in via Ergisto Bezzi. Il bilancio finale è di 18 feriti: ricoverata una donna in gravissime condizioni, l'autista del bus, che ha riportato un trauma lieve alla testa, e tra dipendenti a bordo del camion (sospetta frattura e lievi contusioni). Otto passeggeri del bus sono stati trasportati al pronto soccorso con ferite non gravi. Gli altri sono stati medicati sul posto. La ferita più grave, come detto, è una donna di 49 anni, sbalzata dal filobus in seguito allo scontro. Attualmente è in coma e le sue condizioni sono disperate.

Sala alla Prima della Scala: "Oggi non è una giornata bellissima per me"

"Oggi non è una giornata bellissima per me, sono cose su cui a volte mi sento anche un po' impotente ma non riesco a togliermelo dalla testa", ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala al suo arrivo alla Prima della Scala.