La rivoluzione, annunciata negli scorsi giorni, è finalmente arrivata. A Milano da oggi si potrà viaggiare su tutta le linee della metropolitana senza usare il tradizionale biglietto, né cartaceo né quello in formato elettronico (tramite sms o app). Basterà avere con sé una carta di pagamento contacless abilitata con la tecnologia Emv e appoggiarla su uno dei 113 tornelli appositamente attrezzati nelle stazioni della metropolitana. La carta di pagamento diventerà il biglietto della metro: terrà conto del tragitto, dovrà essere mostrata ai controllori per gli eventuali controlli e soprattutto dovrà essere passata sul lettore al tornello anche in uscita. In questa maniera il sistema messo a punto da Atm in collaborazione con i partner Mastercard e Visa e grazie al supporto tecnico di Aitek, Intesa Sanpaolo, Microsoft e SIA, addebiterà all'utente in automatico la tariffa migliore. Ad esempio, dopo il terzo viaggio in metropolitana sulla rete urbana viene applicato automaticamente il prezzo del biglietto giornaliero da 4,50 euro, anziché il costo di sei euro dei quattro biglietti singoli. Il sistema contactless nella fase di sperimentazione iniziale interesserà solo la rete metropolitana: il "biglietto contactless" sarà valido, per la normale durata, anche sui mezzi di superficie, ma il viaggio, per pagare con questo sistema, dovrà iniziare sempre in metropolitana.

Milano è la prima città italiana a dotarsi di questo sistema e una delle prime al mondo: si può viaggiare "contactless" in alcune metropoli come Londra, Mosca, Chicago, Singapore e Vancouver. Ecco nel dettaglio come funziona il sistema: Atm ha dotato tutte le 113 stazioni del metrò di un passaggio dedicato con Pos (Point Of Sale), sia in entrata sia in uscita. I clienti devono avvicinare semplicemente la carta contactless per far scattare il tornello, senza registrarsi ad alcun servizio. È possibile accedere anche con smartphone e smartwatch sui quali è stata digitalizzata la propria carta di pagamento. I viaggiatori devono fare attenzione solo a due cose: il viaggio deve iniziare e terminare sempre con lo stesso supporto e bisogna ricordarsi di passare la carta anche in uscita: in caso di mancato passaggio viene applicata la tariffa massima prevista in base alla località di ingresso. Unico neo del sistema, almeno all'inizio, l'impossibilità di acquistare due biglietti (magari per un amico) con la stessa carta: è una maniera per impedire eventuali doppi addebiti fortuiti.