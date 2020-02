in foto: Il luogo dell’aggressione dell’uomo ai danni della donna di 64 anni del 12 agosto 2019

Il 12 agosto scorso aveva aggredito una donna di 64 anni in largo La Foppa a Milano colpendola al volto con dei cocci di bottiglia. Ora, nella perizia psichiatrica firmata dallo psichiatra Mario Mantero, l'uomo di 31 anni che ha ferito la donna ha rivelato: "Sto meglio in carcere". Nel documento, poi, oltre a leggere parte della storia dell'uomo, viene attestato che al momento dell'aggressione il 31enne era incapace di intendere e di volere.

La storia del bengalese: Meglio la vita in carcere che quella da operaio sottopagato

Come rivelato dall'Ansa, che ha avuto modo di leggere la perizia, l'uomo di origini bengalesi ha rivelato di essere arrivato in Italia otto anni fa pagando "quindicimila euro e ulteriori settemila euro per il permesso di soggiorno". Secondo quanto riportato, l'uomo avrebbe studiato legge nel suo Paese di origine, salvo lavorare come "operaio sottopagato per 3 euro all'ora" una volta in Italia, in alcuni paesini nel Napoletano. Le condizioni di lavoro "triste e disperato" e la condizioni in cui si trovava, solo e senza amici, lo facevano vergognare. Sarebbe proprio per questi motivi che ha dichiarato di preferire il carcere alla vita fuori dalla prigione.

Spinta a terra e colpita al volto con i cocci di bottiglia, l'aggressione dello scorso agosto

L'aggressione del 31enne bengalese era arrivata dal nulla, senza un preavviso. Incontrata la 64enne in largo La Foppa, in una zona centrale di Milano, l'uomo l'aveva dapprima spinta a terra e poi colpita al volto con i cocci di vetro di una bottiglia rimediata per strada. I colpi dell'uomo hanno raggiunto anche la spalla, la gola e il collo della donna, portata successivamente in codice rosso all'ospedale Niguarda dove è stata per diverso tempo in prognosi riservata. Dopo la violenta aggressione, il bengalese aveva cercato di darsi alla fuga ma la presenza di numerosi testimoni e l'aiuto di un passante che l'ha bloccato in zona Porta Garibaldi, hanno permesso agli agenti della Squadra Mobile di arrestarlo.