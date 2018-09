in foto: L’aggressore immortalato dalle telecamere della stazione Pasteur di Milano

Dopo oltre un mese di indagini serrate è stato assicurato alla giustizia l'aggressore del 41enne italiano aggredito nella notte tra il 20 e il 21 agosto scorso alla stazione Pasteur della metropolitana di Milano, accoltellato e lasciato in una pozza di sangue. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato, a Verona, un ragazzo gambiano di 25 anni, C.Y. le sue iniziali: probabilmente il 25enne pensava di averla fatta franca. Il ragazzo è stato incastrato grazie alle indagini degli agenti del commissariato Greco Turro della Questura di Milano, che hanno individuato l'uomo grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza interne alla stazione della M1 meneghina.

Il video delle telecamere mostra il 25enne entrare dal tornello della metropolitana impugnando un coltello con la lama di 20 centimetri, che salta all'occhio. Segue la sua vittima che, nell'ultima inquadratura, si vede accasciarsi in terra, mentre l'aggressore fugge impugnando ancora la lama insanguinata. Pare che la l'aggressione sia arrivata per vendetta: il 25enne, spacciatore, avrebbe accoltellato il 41enne perché non avrebbe pagato una dose di cocaina.

La foto della vittima per terra, condivisa su Facebook dal gruppo Tranvieri di Milano, oltre ad ottenere tantissime interazioni, fece il giro dei media nazionali. Il 41enne venne colpito ripetutamente agli arti superiori, perdendo molto sangue: soccorso dapprima dal personale Atm e da alcuni passanti, e poi dai sanitari del 118, venne sottoposto ad un intervento chirurgico, per poi essere giudicato guaribile in 45 giorni.