Momenti di follia, nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 agosto, all'interno della stazione Pasteur della metropolitana di Milano. Un uomo di 41 anni, un italiano con precedenti penali per droga, è stato accoltellato ad un braccio intorno all'una di notte: stando a quanto si apprende, l'uomo, insieme al suo aggressore, sarebbero scesi dal treno alla stazione di Pasteur. Il 41enne, per sfuggire all'aggressione, avrebbe cercato di rifugiarsi all'interno del gabbiotto riservato ai dipendenti di Atm, ma sarebbe stato raggiunto ugualmente e colpito da un fendente al braccio. L'aggressore, dopo aver sferrato la coltellata, si è poi dileguato.

A trovare il 41enne, riverso in una pozza di sangue, è stato proprio un dipendente dell'azienda di trasporti meneghina, che ha prestato i primi soccorsi e allertato prontamente il 118. L'uomo è stato portato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli, dove gli è stata medicata la ferita al braccio: non sarebbe in pericolo di vita. In ospedale sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che indaga sull'accaduto. Davanti ai poliziotti, il 41enne non ha proferito parola, rendendo i motivi dell'aggressione ancora più misteriosi.