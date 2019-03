in foto: (Immagine di repertorio)

Avrebbe rubato un coltello all'interno di un bar della stazione Centrale di Milano: poi con l'arma si è aggirato nello scalo ferroviario colpendo e ferendo due persone a caso. Paura questa mattina nel capoluogo lombardo per un episodio che però non sarebbe riconducibile al terrorismo. Protagonista in negativo un ragazzo di 24 anni, di nazionalità libica: dopo aver aggredito le due persone all'interno della stazione è stato bloccato da una delle due vittime e poi arrestato dai carabinieri. Le accuse per lui sono di lesioni gravi, minacce aggravate e di possesso di armi atte a offendere.

L'aggressore è stato bloccato da una delle sue vittime

La mattinata di follia del 24enne è iniziata presto, poco prima delle 7: è a quell'ora che il giovane si sarebbe introdotto nel locale "Panino giusto" e, approfittando del fatto che le due dipendenti si stavano cambiando in una stanza, avrebbe rubato un coltello. Il 24enne è stato poi scoperto ed è fuggito: ha incontrato una guardia giurata con cui ha discusso e si è poi appostato dietro un cespuglio. Qui ha maturato la decisione, ancora senza una motivazione precisa, di aggredire due persone scelte a caso nella Galleria delle carrozze, il grande atrio d'ingresso della stazione: la prima è un ragazzo gambiano di 20 anni, la seconda un cittadino ivoriano di 31 anni. Quest'ultimo, nonostante alcune ferite riportate alle mani nel tentativo di difendersi dalle coltellate, è riuscito eroicamente a bloccare l'aggressore fino a quando non sono intervenuti i carabinieri. Il 24enne a sua volta avrebbe accusato un malore: è stato portato in ospedale per accertamenti ma successivamente è stato arrestato e condotto in carcere. Per i due feriti le prognosi sono di dieci e cinquanta giorni: le ferite più gravi le ha riportate proprio il 31enne che ha bloccato l'aggressore.

Sardone: In stazione Centrale situazione allo sbando

Subito dopo la notizia dell'accoltellamento non si è fatto attendere il commento della consigliera comunale (e regionale) Silvia Sardone, del gruppo misto: "Che la situazione in Centrale sia sempre di più allo sbando è fuori discussione per tutti, tranne che per Pd e compagni. Stamattina – ha aggiunto l'ex pasionaria di Forza Italia in una nota – per poco non si è sfiorata la tragedia, ma visto il lassismo della sinistra purtroppo non è da escludere che in Centrale si susseguano episodi ancor più gravi. Quello che dovrebbe essere il biglietto da visita per i turisti appena arrivati in città – ha concluso la Sardone – è diventato un luogo off-limits dove dominano immigrati violenti, spacciatori e rapinatori".