Milano, Abercrombie & Fitch chiude il negozio in corso Matteotti

La situazione finanziaria di Abercrombie & Fitch, storico marchio di abbigliamento statunitense, non è delle più rosee: per questo, l’azienda ha deciso di chiudere il negozio sito in corso Matteotti a Milano, che abbasserà le serrande insieme ad altri due store, uno in Giappone e l’altro a New York.