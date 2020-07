Cambia il paesaggio del quartiere Adriano, alla periferia nord-est di Milano. Nella mattinata di oggi, lunedì 6 luglio, la torre dell'acqua che sorgeva in via Gassman è stata abbattuta mediante un'esplosione controllata. La torre piezometrica, un caratteristico "fungo", faceva parte dagli anni Ottanta dello skyline del quartiere. In origine serviva a garantire la pressione per la rete idrica della zona, ma da tempo era ormai in disuso. Alcuni residenti della zona, organizzati nelle pagine social "Quartiere Adriano – The page" e "Gorla Precotto", chiedevano che la torre venisse conservata e riqualificata, riconoscendola come un simbolo distintivo del quartiere. Altri però erano di parere opposto e reputavano che la vecchia torre fosse simbolo di degrado, e senza alcun valore architettonico né "emotivo".

L'assessore Maran: Tempo di cambiamenti, al posto della torre una piscina comunale

Alla fine è stato comunque il Comune di Milano a decidere per l'abbattimento, già contemplato nel Pii (piano integrato di intervento) per l'ambito Marelli-Adriano risalente al 2017. "Al Quartiere Adriano è continuo tempo di cambiamenti – ha scritto oggi l'assessore all'Urbanistica Pierfrancesco Maran commentando il video dell'abbattimento della torre -. La tranvia , la scuola, il parco, la nuova Rsa, tutti progetti in corso. E oggi l'abbattimento della torre che lascerà spazio a una piscina comunale". A occuparsi della demolizione della torre è stata l'azienda "Adriano 81 spa". La sequenza dell'esplosione alla base del fungo e il suo crollo, dopo essersi piegato su un lato, è stata immortalata da molti residenti in video e foto che sono poi finite sui social, e resteranno come "reperto" di un vecchio segno del paesaggio del quartiere, ora cambiato in modo irreversibile.