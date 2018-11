in foto: Foto di repertorio

Incidente stradale mortale ieri sera a Milano, in via Edoardo Chinotto. Una donna di 58 anni è morta dopo essere stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Carlo. La vittima era in sella alla propria motocicletta quando poco prima delle 20 è stata centrata da un'auto guidata da un ragazzo di 24 anni. Il giovane era al volante di una Bmw del servizio di car sharing DriveNow: stando alle prime ricostruzioni, riportate dalla testata "Milanotoday", il ragazzo avrebbe effettuato un'inversione a U senza dare la precedenza alla motociclista che si è schiantata contro la vettura. Sul posto sono giunte un'ambulanza e un'automedica, oltre ad agenti della polizia locale. Quando è stata soccorsa la motociclista era in arresto cardiaco: la corsa all'ospedale non è purtroppo servita a nulla e una volta giunta nel nosocomio la donna è spirata. I vigili hanno effettuato i rilievi del caso per accertare la dinamica dello schianto, anche se sembrano esserci pochi dubbi sulla responsabilità del giovane alla guida dell'auto. I due mezzi sono stati sequestrati. Per il ragazzo si profila l'accusa di omicidio stradale.