in foto: (Barbara Zanella foto Facebook)

Buone notizie dall'ospedale Niguarda di Milano. Le condizioni di Barbara Zanella, la donna di 50 anni accoltellata dal marito mercoledì 10 dicembre, sembrano migliorare con il passare delle ore: si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono stabili ma critiche: bisognerà attendere ancora per dichiararla ufficialmente fuori pericolo. Ad aggredirla nella sua casa di Chiesa in Valmalenco in provincia di Sondrio, il marito, Claudio Pedrotti, che si trova attualmente nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Sondrio, dove sta effettuando diversi esami di natura psicologica per testare la sua sanità mentale

Ha colpito la moglie alla schiena diverse volte

L'episodio che ha messo a repentaglio la vita di Barbara Zanella si è verificato nella mattinata di mercoledì scorso al culmine dell'ennesima lite con il marito. Questa volta però Claudio Pedrotti, il compagno 53enne di Barbara, non si è limitata ad aggredire verbalmente la moglie ma l'ha colpita con un coltello da cucina alla schiena mentre quest'ultima lasciava la casa: è stato il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, allertate da un parente dell'uomo, a evitare il peggio. La 50enne è stata infatti soccorsa e trasportata in ospedale mentre l'uomo che si era barricato in casa tentando il suicidio col gas, è stato fermato dagli agenti e arrestato. Ora dovrò rispondere delle accuse di tentato omicidio e tentata strage.