Ci sono anche una pizzeria milanese e una brianzola tra le dieci in lizza per il titolo di "miglior pizzeria d'Italia" del 2018. Il concorso è uno dei tanti riservati al piatto tipico della gastronomia napoletana e italiana, indetto dal sito specializzato "Gastronauta" e giunto alla sua sesta edizione. A votare la migliore pizzeria è il pubblico: il sondaggio è partito lo scorso 3 settembre e tra oltre 500 locali solo dieci sono arrivati alla fase finale, che si concluderà lunedì 1 ottobre alle ore 12. La pizzeria vincitrice sarà premiata nel corso della manifestazione Milano Golosa ( che si terrà dal 13 al 15 ottobre presso il Palazzo del Ghiaccio di via Piranesi, a Milano), dal fondatore de "Il Gastronauta", Davide Paolini. L'anno scorso a vincere è stata la pizzeria Sp.accio di San Patrignano, che ha totalizzato 5.363 preferenze sugli oltre 50mila voti totali. Lo stesso locale aveva trionfato anche nel 2016, mentre nel 2015 a vincere era stata la pizzeria Briscola di Milano.

Quest'anno un altro locale milanese proverà a vincere il titolo di migliore pizzeria d'Italia: si tratta della pizzeria Marghe, che nel capoluogo lombardo ha due sedi in via Cadore e in via Plinio. Un'altra pizzeria lombarda è in lizza per il titolo: è P di pizza, che si trova in via Padre Reginaldo Giuliani a Lissone, in provincia di Monza e Brianza. Tra gli altri dieci locali in lizza figura anche la pizzeria e brasserie Inforno di Ostia, vicino Roma. Non poteva mancare un concorrente napoletano, dove la pizza è una vera e propria religione: si tratta di Starita a Materdei. Questi i locali "finalisti":