in foto: Il 24enne Michele Gardini (foto da Facebook)

Il mondo della motonautica perde un giovane campione. Michele Gardini, 24enne residente nella provincia di Reggio Emilia, è morto ieri pomeriggio in un incidente avvenuto a Viadana, nel Mantovano. Il mare e l'acqua, elementi che amava e tra i quali gareggiava e vinceva, non c'entrano nulla con la sua morte: il giovane ha infatti perso la vita in sella alla sua moto, mentre percorreva la strada provinciale 358. L'incidente, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto poco prima delle 14. Non sono ancora chiare le cause: stando alle prime ricostruzioni il giovane ha perso il controllo della motocicletta finendo contro una pianta che si trovava ai bordi della strada. L'impatto è stato violentissimo e fatale: il 24enne è morto sul colpo e a nulla è servito l'intervento dei soccorritori del 118, arrivati sul posto con un'ambulanza e un'automedica.

Sul luogo dell'incidente sono arrivate anche pattuglie della polizia stradale di Mantova e mezzi dei vigili del fuoco, per cercare di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell'incidente e il 24enne avrebbe perso il controllo della sua moto da solo, per cause che probabilmente rimarranno sconosciute. Michele Gardini era nato a Borgotaro ed era residente a Boretto. Gareggiava per la società locale, la Boretto Po e si stava affermando nel mondo della motonautica, in cui aveva debuttato giovanissimo nel 2010. Da allora aveva vinto diverse gare. Tanti gli amici e i conoscenti che su Facebook hanno espresso cordoglio per la sua tragica scomparsa.