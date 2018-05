Partirà a fine giugno, a Milano, il servizio per viaggiare in metropolitana pagando il biglietto direttamente ai tornelli mediante bancomat e carte di credito contactless. Da oggi i tecnici di Atm hanno iniziato a installare ai tornelli i dispositivi che consentiranno di appoggiare semplicemente la carta contactless (aderente al circuito Emv) per far scattare la sbarra. Un sistema di pagamento innovativo (e alternativo al biglietto cartaceo, che rimarrà comunque regolarmente in vendita) che, al momento, si trova in forma stabile solo a Londra, Chicago e Singapore ed è presente in via sperimentale in poche altre città del mondo. A fine giugno, quando l'installazione dei dispositivi sarà completata in tutte le 113 stazioni della metro, anche Milano si aggiungerà al novero delle città innovative che offrono questo tipo di servizio.

Il pagamento contactless, oltre a velocizzare le operazioni di acquisto del biglietto, consentirà anche di poter calcolare sempre perfettamente la tariffa di ogni viaggio, senza errori sulle tratte extra-urbane. Il nuovo sistema sarà inizialmente attivato sulla sola rete della metropolitana, anche se il biglietto avrà validità di 90 minuti anche sui mezzi di superficie, come avviene col ticket tradizionale. Per l'utilizzo del nuovo sistema sui mezzi di superficie si attende l'implementazione della tecnologia 5G. Con l’adozione della tecnologia contactless prosegue la politica di "smaterializzazione" dei biglietti avviata nel 2015 da Atm. L'azienda consente già di acquistare biglietti tramite sms e app, una modalità che incontra sempre più il favore dei viaggiatori: dal 2015 sono stati venduti oltre 4.700.000 biglietti tramite sms e oltre 3.400.000 tramite app.