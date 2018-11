in foto: Immagini di repertorio

Dopo la settimana all'insegna della nebbia che ci ha accompagnato fino a ieri, da oggi su tutta Milano si abbatterà un'ondata di gelo che porterà un brusco calo delle temperature che toccheranno anche i 3 gradi a causa di venti gelidi provenienti dalla Russia che irromperanno sul nostro Paese. Un weekend con temperature finalmente nella media stagionale dunque, dopo i giorni miti che hanno accompagnato finora il mese di novembre. Ma non è tutto: perché a quanto a pare su Milano cadranno anche le prime nevi. Secondo quanto si legge sul sito de ilmeteo.it infatti all'inizio della prossima settimana una perturbazione prettamente invernale colpirà gran parte della Lombardia con nevicate previste anche sotto i 500 metri: su Milano si alterneranno pioggia e neve per le giornate di lunedì 19 novembre e martedì 20 novembre. "Le nevicate – si legge sul sito – interesseranno dapprima soprattutto le Alpi centro occidentali, con fiocchi a quote via via più basse, fin ad arrivare alle pianure tra Lombardia e Piemonte tra Lunedì sera e il primo mattino di martedì 20".