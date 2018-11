Un week end decisamente di stagione quello che ci attende per sabato 17 e domenica 18 novembre in tutta Italia, con un netto calo delle temperature annunciato da diversi giorni. A Milano e in Lombardia il cielo sarà poco nuvoloso o sereno, ma niente pioggia fino alla prossima settimana. L'Estate di San Martino volge così al termine, dopo averci allietato con sole e temperature miti. A partire da oggi, venerdì 16 novembre, irromperanno sul nostro Paese venti gelidi provenienti dalla Russia. Come si legge sul sito de IlMeteo.it, la situazione generale, subirà un drastico cambiamento verso il freddo. "La causa è da ricercare nel movimento dell'alta pressione attualmente in azione sul nostro Paese, verso latitudini più settentrionali. Questo suo spostamento verso nord attiverà l'ingresso di correnti d'aria sempre più fredde verso l'Italia. Gli effetti non si faranno sentire solo dal punto di vista delle temperature ma anche un peggioramento del tempo. Piogge sparse e neve sui settori appenninici centrali sopra i 1200 metri di quota. Le temperature subiranno un crollo anche di 6-7 gradi, soprattutto al centro nord. E comincerà a fare freddo anche di notte con valori localmente sotto i 6 gradi.