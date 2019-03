Meteo, previsioni per il fine settimana a Milano e in Lombardia tra sole e pioggia

Secondo le previsioni meteo per Milano sarà un fine settimana all’insegna del sole per quanto riguarda la giornata di sabato 16 marzo e della pioggia invece per domenica 17 marzo: le temperature oscilleranno tra i 6 gradi della minima e i 7 della massima. I venti saranno invece deboli o moderati.