Previsioni meteo per Natale e Santo Stefano a Milano: scongiurato il rischio pioggia. Martedì 25 dicembre e mercoledì 26 dicembre il tempo su tutta la Lombardia sarà in prevalenza poco nuvoloso o velato, senza però precipitazioni in tutta la regione. A Milano, secondo le previsioni meteo, a Natale il cielo si presenterà coperto o poco nuvoloso, con un po' di foschia. Le temperature saranno comprese tra zero e sei gradi, con vento debole. Mercoledì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, il tempo sarà pressoché simile: cielo coperto e schiarite con sprazzi di azzurro che allieteranno la giornata di festa per milanesi e turisti. Le temperature si faranno più rigide: le minime scenderanno sotto zero mentre le massime arriveranno a circa cinque gradi.

In tutta la Lombardia niente pioggia a Natale e Santo Stefano

Le previsioni meteo su tutta la Lombardia per Natale e Santo Stefano sono buone. Il 25 dicembre, secondo quanto riferisce il servizio meteorologico dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) sul proprio sito, il tempo sarà "poco nuvoloso o velato per nubi alte, con possibili banchi di nebbia, o nubi basse nelle ore più fredde sulle basse pianure". Mercoledì 26 dicembre il cielo al mattino sarà sereno o poco nuvoloso, con foschie e nebbie fino al mattino su parte di pianura. In serata invece la nuvolosità sarà in aumento sulle zone dell'Appennino e in pianura; altrove il cielo sarà velato da nubi alte.