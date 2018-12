Milano sotto la pioggia a Natale, sul capoluogo Lombardo è in arrivo una perturbazione dal Nord Europa tra la Vigilia e il 25 dicembre. Una grande quantità di neve cadrà invece sulle montagne della Lombardia, imbiancandole e rendendo incantato il paesaggio, per la gioia degli amanti degli sport invernali e di chi sceglierà di trascorrere sugli impianti da sci i giorni di Festa. Come riporta il sito de IlMeteo.it "l’Alta Pressione si spingerà molto a Nord fino ad arrivare a latitudini Polari. Questo favorirà la discesa di una massa d’aria instabile e gelida che attraverserà buona parte dell’Europa Orientale e arriverà anche sulla nostra Penisola". Nell'ultimo weekend di Avvento il tempo resterà ancora stabile, ma per poco: sabato 22 dicembre il cielo al mattino sarà coperto, con nubi sparse nell'arco della giornata. Domenica 23 dicembre è prevista nebbia nella notte, al mattino, pomeriggio e sera.

Il 24 dicembre, la Vigilia di Natale, il cielo sarà coperto e le previsioni in graduale peggioramento. Si attende un’ondata di maltempo che attraverserà velocemente l’Italia con piogge e rovesci. Il tempo migliorerà invece nella giornata di Santo Stefano, grazie all'Alta Pressione che garantirà una prevalenza di sole su buona parte dei settori. Le temperature sono in calo e farà molto freddo, specialmente al mattino e durante la notte, fino a zero gradi.