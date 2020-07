Le previsioni meteo per Milano e la Lombardia per il weekend di sabato 4 e domenica 5 luglio. Tempo instabile nella giornata di sabato per i residui del flusso occidentale umido per l'avvicinamento di una saccatura atlantica in transito sulla regione venerdì, portando probabili rovesci e temporali sparsi. È quanto spiegano i meteorologi di Arpa Lombardia.

Meteo Milano e Lombardia, le previsioni per sabato 4 luglio

Nella giornata di sabato 4 maggio cielo molto nuvoloso a partire dalla notte. Nelle ore successive previste irregolari, ma progressive schiarite a partire da nord-ovest nel corso della mattina; dal pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti sulle Prealpi. Ancora possibili rovesci e temporali su pianura, Appennino e Prealpi orientali alla notte, in esaurimento da nord nella mattina. Poi assenti salvo residui rovesci, più probabili sulle Prealpi centro-orientali. Temperature minime in lieve calo, massime in moderato aumento. In pianura minime intorno a 18 °C, massime intorno a 29 °C.

Meteo Milano e Lombardia, le previsioni per domenica 5 luglio

Per domenica 5 luglio annunciato cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo qualche addensamento pomeridiano sui rilievi. Non sono previste precipitazioni. Temperature minime e massime in lieve aumento

La tendenza per lunedì 6 luglio

Lunedì 6 luglio atteso ancora tempo sereno o poco nuvoloso; al pomeriggio nuvolosità irregolare sui rilievi settentrionali, dove sono possibili rovesci isolati dal pomeriggio ed in serata. Temperature in lieve aumento. Martedì nuvolosità in aumento, con possibili rovesci e temporali sparsi.