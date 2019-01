Continua il periodo di bel tempo su tutta la Lombardia che ha visto il 2019 iniziare all'insegna del sole e di temperature massime leggermente sopra la media. Anche questo weekend il cielo rimarrà prevalentemente sereno con assenza di precipitazioni salvo alcune nevicate che potranno interessare la fascia alpina di confine. In pianura invece le giornata di venerdì 11 gennaio e domenica 13 gennaio presenteranno annuvolamenti e schiarite frequenti, grazie ai rinforzi del vento, anche in montagna i venti più frequenti favoriranno le schiarite. Mentre nella giornata di sabato, come riportato dal sito Arpa, il cielo su tutta la regione sarà sereno con leggere velature, mentre i venti saranno deboli in pianura con qualche rinforzo nella prima delle giornata, mentre in montagna i venti provenienti dai settori settentrionali si rinforzeranno sulla fascia alpina.

Temperature nella norma con le massime leggermente in aumento

Per quanto riguarda le temperature, continueranno ad essere decisamente intorno alla norma del periodo: nella giornata di venerdì si registreranno le minime e le massime in lieve calo (in pianura le prime oscilleranno tra -6 e -2 gradi e le seconde tra i 4 e gli 8 gradi. Sabato 12 gennaio invece sia le minime che le massime saranno in lieve rialzo e saranno comprese tra i -4 e i 6 gradi. Infine domenica le minime rimarranno stazionarie mentre le massime si registreranno in aumento.