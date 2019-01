Se nel pomeriggio di venerdì le nubi hanno lasciato temporaneamente i cieli di Milano, per lasciare spazio al sole e a un cielo terso, nella notte tra venerdì e sabato la città vedrà il ritorno di bassi banchi di nebbia accompagnati da cielo nuvoloso che non porterà comunque pioggia. Come riportato dagli esperti di 3bmeteo, sabato 19 gennaio il cielo invece si presenterà molto nuvoloso o coperto con tendenza a graduali schiarite dal pomeriggio, anche per questa giornata non sono previste piogge. Le temperature oscilleranno tra i 6°C (la massima) e i 2°C (la minima). I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est.

Domenica nubi e temperature in calo

Un weekend all'insegna delle nubi dunque e anche delle basse temperature: domenica 20 gennaio infatti il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso per l'intera giornata, senza pioggia: la temperatura massima sarà di 6°C, mentre ci sarà un calo delle minime che toccheranno lo zero. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.