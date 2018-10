Fine settimana all'insegna del bel tempo a Milano nelle giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 ottobre. Queste le previsioni meteo nel dettaglio: venerdì 19 ottobre dopo un'iniziale foschia al mattino il cielo si presenterà poco nuvoloso e poi sereno nel pomeriggio, con il ritorno di qualche nuvola a tarda sera. Le temperature saranno comprese tra i 13 e i 23 gradi di massima. Sabato 20 ottobre il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso per l'intera giornata, con le temperature che subiranno un leggero calo nelle massime che si aggirano intorno ai 22 gradi. I venti saranno deboli di direzione variabile in pianura, tendenti a rinforzare in serata in montagna. Nella giornata di domenica 21 ottobre qualche nube coprirà il cielo sereno autunnale in attesa della perturbazione che colpirà la città la prossima settimana: le temperature, comprese tra 12 e 20 gradi, registreranno un generale calo, a causa delle correnti fredde provenienti da est nella seconda parte della giornata.