Un assaggio di primavera destinato a terminare a breve quello che ha caratterizzati gli ultimi giorni nel nostro Paese: se oggi le temperature massime raggiungeranno a Milano anche i 20 gradi, da domani ci sarà un ritorno alla media stagionale, tipica del periodo e di febbraio, con un netto calo che porterà le massime a sfiorare i 9 gradi e le minime anche lo zero. Torna il grande freddo dell'inverno dunque. Ma solo a da questa notte, perché per tutta la giornata di oggi ci sarà ancora tanta primavera a fare compagnia ai milanesi, con cielo terso e sole alto e temperature più che tiepide.

Sabato e domenica cielo a prevalenza nuvoloso e minime sotto lo zero

Secondo le previsioni meteo Arpa, il cambiamento si avrà a partire da domani quando il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso anche nelle basse pianure, almeno nella prima parte di giornata, salvo schiarite tra il pomeriggio e la sera. È proprio in Pianura che le minime arriveranno a toccare i -1 °C, e le massime °C. Domenica invece il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, le minime saranno nuovamente in calo, mentre le massime registreranno un lieve aumento. Si registrerà anche la presenza in pianura di venti deboli fino al primo pomeriggio.