in foto: Immagine di repertorio

Ultimo giorno all'insegna del cielo grigio e delle nuvole a Milano: da domani, giovedì 30 maggio, scoppia l'estate. Le previsioni meteo indicano il ritorno del sole e il progressivo aumento delle temperature fino a valori che, domenica 2 giugno, toccheranno i 30 gradi. Prima di poter godere di un fine settimana di bel tempo, però, bisognerà superare l'ultimo scoglio rappresentato dalla giornata odierna, mercoledì 29 maggio. Una giornata che sul capoluogo lombardo è iniziata col cielo coperto e con possibili piogge, deboli, nel corso della prima mattinata. Nel corso delle ore la situazione non migliorerà, almeno sul fronte della nuvolosità: fino a sera il cielo resterà coperto, mentre qualche miglioramento lo si potrà notare nella notte, con le nuvole che inizieranno a diradarsi. Anche nel resto della Lombardia il tempo resterà instabile e a tratti perturbato fino a tutto il pomeriggio di oggi, mercoledì 29 maggio: attenzione in particolare ai settori centro-orientali e meridionali della regione, dove sono attesi gli accumuli di pioggia maggiori ed è in vigore un'allerta di codice giallo (rischio ordinario) per temporali e vento forte.

Da giovedì 30 maggio tornano sole e caldo

Dalla serata di oggi però il tempo cambia a Milano e nel resto della Lombardia. Tornano il sole e il caldo. Da giovedì 30 fino a domenica 2 giugno si succederanno giornate serene e soleggiate, con temperature in graduale aumento che arriveranno a toccare i 30 gradi nella giornata di domenica. Anche le temperature minime aumenteranno progressivamente: sarà a tutti gli effetti un fine settimana estivo. Per quanto riguarda la tendenza per la prossima settimana, a parte un peggioramento nella giornata di lunedì, con possibili temporali a Milano, il cielo dovrebbe mantenersi per lo più poco nuvoloso, con temperature che resteranno comunque elevate e assenza di precipitazioni.