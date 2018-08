Dopo le piogge del weekend e la consueta esondazione (seppure breve) del fiume Seveso, a Milano l'ultima settimana di agosto è iniziata all'insegna del sole. Il bel tempo, stando alle previsioni meteo, durerà per quasi tutta la settimana per poi lasciare spazio, a partire da venerdì, a una nuova perturbazione. Lunedì 27 e martedì 28 agosto il cielo sul capoluogo lombardo sarà generalmente soleggiato, con temperature in graduale rialzo: i valori massimi passeranno da 25 a 28 gradi. Per mercoledì 29 agosto è previsto un aumento della nuvolosità, ma le temperature continueranno a salire, tornando sui 30 gradi di massima. Anche giovedì 30 agosto è prevista una giornata calda e soleggiata.

A partire da venerdì 31 agosto si assisterà a un graduale peggioramento del meteo. Le previsioni sono ancora poco attendibili, ma al momento per il 31 agosto si prevedono le prime deboli piogge, che diventeranno veri e propri temporali a partire dalla notte tra venerdì e sabato 1 settembre. Le forti piogge continueranno sabato mattina: dal pomeriggio dovrebbe invece tornare a far capolino il sole. Il maltempo provocherà un nuovo abbassamento delle temperature, che torneranno ad assestarsi attorno ai 25 gradi di massima. Domenica 2 settembre, al momento, si prevede una giornata nuvolosa, con una leggera foschia al mattino e temperature che si manterranno sui 25 gradi.