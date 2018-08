in foto: Il Seveso esondato

Un violento temporale si è abbattuto ieri sera tra Paderno Dugnano e Milano, dove il fiume Seveso è esondato attorno alle 20.25 in zona Niguarda. Più precisamente l'acqua ha invaso via Valfurva, superando velocemente gli argini non consentendo neanche di dare l'allarme. La situazione è rientrata sotto controllo in breve tempo, ma quello che ha stupito gli addetti ai lavori è il brevissimo tempo in cui il fiume si è ingrossato esondano.

“Non ho mai visto l’acqua salire in così poco tempo. – così l’assessore alla Mobilità e all’Ambiente del comune di Milano Marco Granelli – Il livello si è alzato di due metri e mezzo in venticinque minuti, in pratica 10 centimetri al minuto. Il temporale ha scaricato tra Paderno e Milano e lo scolmatore non ha potuto assorbire nulla. Questa è l’ennesima prova della necessità di fare una vasca di decantazione a Bresso, al Parco Nord: con quella il Seveso non sarebbe esondato”.

Le previsioni per oggi e per i prossimi giorni non destano preoccupazione: la fase di maltempo dovrebbe essere terminata secondo gli esperti e la prossima settimana dovrebbe essere all'insegno del bel tempo. Ma Seveso e Lambro continuano ancora per qualche o