Previsto bel tempo a Milano sia per quanto riguarda la giornata di sabato 13 ottobre, sia nella giornata di domenica 14 ottobre. Per il momento non è previsto l'arrivo di alcuna perturbazione neanche nei primi giorni della prossima settimana. Durante la giornata di domani, fanno sapere i meteorologi di 3bMeteo, la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3500 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Per quanto riguarda la giornata di domenica 14, i cieli saranno in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3150 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.