Sole e bel tempo fino a mercoledì 5 settembre a Milano. Lo dicono le previsioni meteo, secondo cui la prima parte della prima settimana di settembre scorrerà senza particolari problemi dal punto di vista climatico. Le bizzarrie atmosferiche e le allerte meteo che hanno caratterizzato agosto sembrano, per il momento, farsi da parte. Ma il prosieguo della settimana sarà foriero di cambiamenti in negativo. La settimana si è aperta, lunedì 3 settembre, col cielo parzialmente nuvoloso e temperature fresche. La situazione è destinata a migliorare fin dal pomeriggio, quando le nuvole sono destinate a scomparire e lasceranno spazio al sole per almeno due giornate. Anche le temperature sono destinate a salire: dai 24 gradi circa di lunedì si passerà ai 27 di martedì 4 e ai 28 di mercoledì 5 settembre. La parvenza d'estate sarà interrotta bruscamente a partire da giovedì 6 settembre, quando sul capoluogo lombardo torneranno nuvole e pioggia. Il cielo sarà coperto, con fischia al mattino e le prime debole piogge a partire dalla serata. Venerdì 7 settembre su Milano torneranno ad abbattersi temporali: le precipitazioni sono annunciate come consistenti e potrebbero causare qualche problema ai corsi d'acqua cittadini, in particolare al Seveso, sempre a rischio in caso di pioggia abbondante. Nonostante il maltempo di venerdì, il fine settimana si preannuncia al momento soleggiato: a parte qualche foschia al mattino, sia sabato 8 sia domenica 9 settembre sono previste giornate di sole, con la temperatura che, dopo il calo tra giovedì e venerdì – quando si ritornerà su valori autunnali, con massime attorno ai 22 gradi – tornerà a salire.