L'arrivo di giugno ha portato con sé anche il primo vero weekend di sole e caldo: e così su Milano tra sabato e domenica si sono registrate temperature massime che hanno raggiunto anche i 30 gradi, permettendo ai più fortunati di inaugurare anche la stagione dei primi bagni al mare Ma come sarà il tempo in questa prima settimana di giugno? Secondo gli esperti meteo di Arpa Lombardia i primi giorni del mese continueranno a regalare cielo sereno e temperature quasi estive. Nello specifico lunedì 3 giugno il cielo sarà al mattino sereno o poco nuvoloso ovunque, mentre nel pomeriggio ci sarà un piccolo aumento della nuvolosità sui rilievi dove ci saranno brevi rovesci in particolare su Alpi, Prealpi ed Appennino. Per quanto riguarda le temperature invece, le minime saranno in aumento e le massime stazionarie e saranno comprese tra i 17 e i 29 gradi. Mentre i venti saranno ovunque deboli.

Piogge su Alpi e Pianura a partire da mercoledì e giovedì

Martedì 4 giugno invece il cielo si presenterà al mattino sereno o poco nuvoloso in pianura, irregolarmente nuvoloso sui rilievi con nuvolosità in aumento. Anche in questo caso ci saranno rovesci e qualche temporale nel primo pomeriggio su Alpi e Prealpi, con la possibilità di piogge deboli o sparse anche sulla pianura. Le temperature minime saranno in lieve calo così come le massime, mentre i venti saranno deboli ovunque. La situazione tenderà a un lieve peggioramento nelle giornata di mercoledì e giovedì quando il cielo sarà perlopiù nuvolo su tutta la regione Lombardia, con maggiore intensità su Alpi e Prealpi, dove sono molto probabili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. La pioggia potrà cadere con molta probabilità anche in pianura nella giornata di giovedì 6 giugno. Mentre le temperature tenderanno a diminuire sia nelle minime che nelle massime.