Sarà una settimana caratterizzata da cielo nuvoloso e da precipitazioni sparse quella a partire da lunedì 4 marzo: secondo gli esperti di 3bmeteo infatti sembra che la primavera in anticipo si prenderà una pausa per lasciare spazio a un ultimo sprazzo di inverno, almeno su Milano. A partire da oggi infatti una perturbazione si abbatterà gran parte della Lombardia portando pioggia e nuvolosità intensa. Mercoledì 6 marzo e giovedì 7 invece le piogge si presenteranno moderate al mattino ma intense nel pomeriggio e in serata. Le temperature rimarranno invece nella media con un'oscillazione tra gli 8 e i 12 gradi, tranne mercoledì quanto le minime subiranno un brusco calo fino a raggiungere i 2 gradi.

Weekend a Milano cielo nuvoloso e temperature minime in calo

Le previsioni meteo su Milano a partire da venerdì invece vedono l'arrivo di una nuova perturbazione che potrebbe raggiungere in particolar modo la zona Prealpina e Alpina. Sabato invece il cielo sarà sereno o a tratti velato, con assenza di precipitazioni, mentre le temperature si presenteranno stazionarie nelle minime e in rialzo nelle massime. I venti in città saranno deboli occidentali con rinforzi a tratti, in montagna moderati nordoccidentali.