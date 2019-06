Sarà una settimana all'insegna del tempo soleggiato e di temperature al di sopra dei 30 gradi quella appena iniziata. L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia in questi giorni continuerà anche nella seconda quindicina di giugno caratterizzata perlopiù da bel tempo. Una piccola parentesi ci sarà a metà settimana con l'Anticiclone delle Azzorre che porterà un leggere ridimensionamento delle temperature e anche una perturbazione non solo su Milano ma anche sul resto della Lombardia. Nello specifico, secondo quanto riportato dagli esperti meteo, la giornata di lunedì 17 giugno il cielo sarà sereno o poco nuvoloso fino al mattino, mentre nel corso della giornata ci sarà lo sviluppo di nuvolosità irregolare ad evoluzione diurna. Mentre le temperature saranno stazionarie nelle minime o in lieve aumento, e in lieve calo invece nelle massime: in generale saranno comprese tra i 19 e i 30 gradi.

Mercoledì 19 in arrivo una perturbazione con pioggia sia in pianura che sui rilievi

Martedì 18 giugno invece il cielo sarà poco nuvoloso o velato, con nuvolosità in aumento da ovest a partire dalle ore centrali, in particolare sui rilievi. In serata irregolarmente nuvoloso su Alpi e Prealpi, sereno o velato altrove. Dal pomeriggio invece ci sarà la possibilità di rovesci e temporali isolati su Alpi e Prealpi. Le temperature saranno in lieve aumento sia nelle minime che nelle massime. Mercoledì 19 e giovedì 20 giugno invece il cielo sarà perlopiù nuvoloso sui rilievi, con rovesci e temporali intermittenti. In pianura invece il tempo sarà variabile, con precipitazioni assenti o con qualche rovescio a tratti su Milano e su diverse città lombarde, mentre le temperature non subiranno variazioni rilevanti e si attesteranno tra i 18 e i 31 gradi.