Venerdì di bel tempo su Milano che continua a godere di sole e cielo azzurro nelle ultime settimane, salvo l'incursione della neve la notte di mercoledì che ha regalato qualche fiocco in alcune zone della città. Le temperature si presenteranno sotto lo zero nelle minime e leggermente in aumento nelle massime. Sabato invece la situazione tenderà pian piano a mutare, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con nubi in aumento nel pomeriggio. Nubi che si intensificheranno nella notte. Non sono comunque previste piogge nella giornata di sabato 26 gennaio: la temperatura massima registrata sarà di 8 gradi, mentre la minima di zero. I venti saranno assenti o deboli nel pomeriggio.

Domenica nubi in aumento e piogge sia su Alpi e Prealpi che in pianura

La situazione cambierà invece domenica 27 gennaio quando le nubi in progressivo aumento porteranno una serie di piogge debole nel pomeriggio, per quanto riguarda le temperature invece, la massima calerà leggermente e sarà di 6 gradi, mentre la minima invece sarà di 1 grado. Le piogge continueranno a interessare la zona Alpina e anche le pianure per tutta la giornata fino a lunedì quando il calo di temperature porterà anche la possibilità di neve in alcune zone.