Neve a Milano. Finora una chimera, se non per qualche breve spruzzata che ha interessato alcune zone periferiche ma senza accumuli degni di nota. Questa settimana però, secondo le previsioni meteo, potrebbe essere quella giusta per chi sogna di vedere il capoluogo lombardo imbiancato. Il maltempo previsto in tutta Italia dovrebbe portare nevicate, da modeste a consistenti, anche all'ombra della Madonnina. La settimana inizierà all'insegna di cielo poco nuvoloso o addirittura sereno. Lunedì 28 e martedì 29 infatti il meteo si preannuncia benevolo, con temperature massime in leggero aumento rispetto a quella che è stata una domenica di gelo (dove si sono registrate anche spruzzate di nevischio).

La neve attesa nei giorni della merla

Da mercoledì 30 gennaio però cambia tutto: nei "giorni della merla" (cioè gli ultimi tre giorni di gennaio o gli ultimi due di gennaio e il primo di febbraio, considerati secondo la tradizione – ma non per la scienza – i più freddi dell'anno) dovrebbe arrivare infatti la neve, quella "vera": a Milano sono previste nevicate fin dalla mattinata con accumuli fino a 4,5 centimetri nel primo pomeriggio. Dopo una breve pausa giovedì 31 gennaio la neve dovrebbe tornare anche nel weekend, tra venerdì 1 e sabato 2 febbraio, con nuove precipitazioni anche abbondanti.